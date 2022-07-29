Глава Роскосмоса рассказал, сколько может продлится процесс выхода РФ из проекта МКС

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход из проекта МКС не будет сиюминутным, он может растянуться до двух лет. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

«Все это (выход из проекта МКС — прим. ТАСС) будет сделано в строгом соответствии с нашими обязательствами. Более того, скажу, что этот процесс носит не сиюминутный характер. По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет», — заявил Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам главы Роскосмоса, жизненный путь МКС когда-нибудь завершится и именно РФ придется это делать. «Мы были прародителями этого детища, мы участвовали на всех этапах становления, сегодня оно объективно стареет, как и все на этом свете. Мы будем нести ответственность на всех этапах жизненного цикла над этим изделием», — подчеркнул Борисов.