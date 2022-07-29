Перевозку двигателя из Канады в Германию с "Газпромом" не согласовали - Маркелов

19:40 Источник: Интерфакс

Компания Siemens Energy изменила маршрут транспортировки газотурбинного двигателя для "Северного потока", подвергнув этот актив риску санкций Европейского союза и Великобритании, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, это произошло из-за того, что из Канады двигатель повезли не напрямую в Россию, а в Германию (что не согласовывал "Газпром", и теперь "Газпрому", чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании.

Маркелов также заявил, что "Газпром" направил в российское отделение Siemens 10 письменных обращений по поломкам двигателей на станции. Из них были устранены замечания только по четверти обращений. Зампред "Газпрома" заявил, что российская компания опубликует часть переписки с подрядчиком.