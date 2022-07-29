Перевозку двигателя из Канады в Германию с "Газпромом" не согласовали - Маркелов
19:40 29.07.2022 Источник: Интерфакс
По его словам, это произошло из-за того, что из Канады двигатель повезли не напрямую в Россию, а в Германию (что не согласовывал "Газпром", и теперь "Газпрому", чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании.
Маркелов также заявил, что "Газпром" направил в российское отделение Siemens 10 письменных обращений по поломкам двигателей на станции. Из них были устранены замечания только по четверти обращений. Зампред "Газпрома" заявил, что российская компания опубликует часть переписки с подрядчиком.
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