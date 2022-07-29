0
0
159
НОВОСТИ

Перевозку двигателя из Канады в Германию с "Газпромом" не согласовали - Маркелов

19:40 29.07.2022 Источник: Интерфакс

Компания Siemens Energy изменила маршрут транспортировки газотурбинного двигателя для "Северного потока", подвергнув этот актив риску санкций Европейского союза и Великобритании, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, это произошло из-за того, что из Канады двигатель повезли не напрямую в Россию, а в Германию (что не согласовывал "Газпром", и теперь "Газпрому", чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании.

Маркелов также заявил, что "Газпром" направил в российское отделение Siemens 10 письменных обращений по поломкам двигателей на станции. Из них были устранены замечания только по четверти обращений. Зампред "Газпрома" заявил, что российская компания опубликует часть переписки с подрядчиком.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:52 29.07.2022
Россия предложила США вернуться к "тихой дипломатии" в вопросе обмена заключенными
0
44
20:20 29.07.2022
Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию на Украине и обмен заключенными - Госдеп
0
127
20:15 29.07.2022
Банк России фиксирует нарастание трудностей с проведением платежей через западные банки
0
136
20:05 29.07.2022
Поломка судна в Босфоре привела к заерытию пролива в обоих направлениях
0
140
20:00 29.07.2022
"Газпром" опубликует часть переписки с западными партнерами - замглавы компании
0
144
18:50 29.07.2022
Глава Роскосмоса рассказал, сколько может продлится процесс выхода РФ из проекта МКС
0
222
18:35 29.07.2022
Борисов: На сегодня ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно
0
213
17:40 29.07.2022
Текущая ситуация в экономике РФ складывается лучше прогнозов марта — апреля — Решетников
0
280
17:12 29.07.2022
Советник Байдена впервые признал, что США могли размещать вооружения на Украине — Песков
0
356
17:00 29.07.2022
Ряд стран пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ — власти Турции
0
324

Возврат к списку