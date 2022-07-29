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"Газпром" опубликует часть переписки с западными партнерами - замглавы компании

20:00 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» не согласен с обвинениями европейских партнеров в том, что российская компания не выполняет своих контрактных обязательств по поставкам газа. Изначально их нарушили западные контрагенты холдинга и компания Siemens, которая не выполнила свои обязательства по обслуживанию компрессорных станций. что и привело в дальнейшем к снижению поставок, заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия-24». В качестве доказательства холдинг намерен вскоре опубликовать часть деловой переписки с партнерами.

«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют "Газпром" в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Все ровно наоборот. Это они не выполняют контрактных обязательств по обслуживанию компрессорных станций. Я призываю партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется. Кстати, часть нашей переписки с партнерами будет скоро опубликована», — заметил он.

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