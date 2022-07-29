"Газпром" опубликует часть переписки с западными партнерами - замглавы компании
20:00 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют "Газпром" в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Все ровно наоборот. Это они не выполняют контрактных обязательств по обслуживанию компрессорных станций. Я призываю партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется. Кстати, часть нашей переписки с партнерами будет скоро опубликована», — заметил он.
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