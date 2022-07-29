Поломка судна в Босфоре привела к заерытию пролива в обоих направлениях

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция закрыла движение по проливу Босфор в обоих направлениях из-за поломки судна, следовавшего из Египта в Болгарию. Об этом в пятницу сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности Турции.