Банк России фиксирует нарастание трудностей с проведением платежей через западные банки

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России отметил нарастание трудностей взаимодействия российских банков с западными банками-корреспондентками, ищет решения проблемы вместе с рынком. Об этом сообщила пресс-службы регулятора.

«Банк России, конечно, в курсе нарастающих трудностей с проведением российскими банками платежей через западные банки-корреспонденты. Мы регулярно обсуждаем с российскими банками эти вопросы и совместно находим приемлемые операционные решения», — отметил регулятор.

Ранее сегодня некоторые СМИ сообщили, что российские банки, которые держат корсчета в зарубежных банках Citi и JPMorgan, получили уведомления о прекращение корреспондентских отношений с ними.