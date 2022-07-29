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Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию на Украине и обмен заключенными - Госдеп

20:20 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор. Об этом сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне Блинкен.

«Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», — заявил шеф американской дипломатии.

Согласно изложенной им информации, стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. По свидетельству Блинкена, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины.

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