Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию на Украине и обмен заключенными - Госдеп

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор. Об этом сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне Блинкен.

«Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», — заявил шеф американской дипломатии.

Согласно изложенной им информации, стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. По свидетельству Блинкена, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины.