Россия предложила США вернуться к "тихой дипломатии" в вопросе обмена заключенными
20:52 29.07.2022 Источник: НГ-Online
Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены.
В данном контексте внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы. С.В.Лавров подчеркнул, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного права, а на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.
Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Э.Блинкен был проинформирован о деталях «пакетной» договоренности, подписанной 22 июля с.г. в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений. Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования «коллективным Западом» этой проблемы в своих геополитических интересах.
Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии", - говорится в сообщении МИД России.
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