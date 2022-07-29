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Еврокомиссия разъяснила вопрос о возможности запрета выдачи шенгенских виз гражданам РФ

21:20 29.07.2022 Источник: Интерфакс

Финляндия, как и любой член ЕС, обладает полномочиями запрещать выдачу виз некоторым гражданам третьих стран, включая россиян, но полный запрет на визы для них не существует, объяснили "Интерфаксу" в Европейской комиссии (ЕК).

"Страны ЕС имеют значительные возможности для сокращения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии со своим национальным законодательством", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать намерение финских властей ограничить въезд в страну россиянам.

"Что касается краткосрочных виз для пребывания не более 90 дней в любой 180-дневный период, это надлежит странам ЕС рассматривать и принимать решения по заявлениям на краткосрочные шенгенские визы", - продолжил европейский источник.

При этом он подчеркнул: "Всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных целях, для членов семьи, журналистов или диссидентов".

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