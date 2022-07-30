Во всех школах РФ появятся новый формат классных часов - Новиков
09:45 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 5 сентября этого года [будут введены классные часы]. Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах. Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием „Разговоры о важном“ проводить», — сказал Новиков.
Он назвал значимым тот факт, что «Разговоры о важном» войдут в программу воспитания в школах. По словам Новикова, данные классные часы могут проводиться в разных формах, это будет зависеть от возраста школьников. «В связи с тем, что в разных возрастных группах нужны разные формы [проведения классных часов], это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать», — подчеркнул он.
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