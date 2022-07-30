В Нью-Йорк объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила в пятницу режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате из-за вспышки оспы обезьян.



«После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк, я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке», — приводятся слова губернатора на сайте администрации штата.



Хокул отметила, что каждый четвертый случай в США заражения оспой обезьян приходится на штат Нью-Йорк. «Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки [заболевания]», — добавила Хокул.



