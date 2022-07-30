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Байден и администрация отрицают рецессию, выдавая желаемое за действительное - инвестор

10:25 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начало рецессии в Соединенных Штатах очевидно, а заявления президента США Джо Байдена и его администрации об обратном выглядят как попытка выдать желаемое за действительное. Такое мнение выразил в беседе с корр. ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors («Нэвигейтор принсипал инвесторс») Кайл Шостак.

«Это очевидно, что в США начинается рецессия — второй квартал подряд ВВП страны сокращается, что, собственно, и соответствует классическому определению рецессии. На этом фоне довольно комично звучат заявления Байдена о том, что это не рецессия, а „переход к стабильному росту“. Выглядит так, что администрация пытается запустить трек о досрочной победе над рецессией в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, выдавая желаемое за действительное», — сказал он.

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