Байден и администрация отрицают рецессию, выдавая желаемое за действительное - инвестор
10:25 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это очевидно, что в США начинается рецессия — второй квартал подряд ВВП страны сокращается, что, собственно, и соответствует классическому определению рецессии. На этом фоне довольно комично звучат заявления Байдена о том, что это не рецессия, а „переход к стабильному росту“. Выглядит так, что администрация пытается запустить трек о досрочной победе над рецессией в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, выдавая желаемое за действительное», — сказал он.
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