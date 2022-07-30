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Осенью в США могут столкнуться с нехваткой шоколада - производитель

10:30 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский производитель шоколадных батончиков The Hershey Company заявил, что США осенью могут столкнуться с нехваткой шоколада и конфет на фоне продолжающегося глобального кризиса цепочек поставок. Об этом в пятницу сообщил телеканал «Эй-би-си Ньюс».

Гендиректор The Hershey Company Мишель Бак предупредила, что в этом году компания не сможет удовлетворить спрос на праздник Хэллоуин. «Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос», — заявила она.

По данным телеканала, продажи конфет на Хэллоуин составляют почти 10% годового объема продаж компании.

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