Осенью в США могут столкнуться с нехваткой шоколада - производитель
10:30 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гендиректор The Hershey Company Мишель Бак предупредила, что в этом году компания не сможет удовлетворить спрос на праздник Хэллоуин. «Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос», — заявила она.
По данным телеканала, продажи конфет на Хэллоуин составляют почти 10% годового объема продаж компании.
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