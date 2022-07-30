Ведомство канцлера тормозит поставки оружия на Украину - Глава комитета Бундестага

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман полагает, что ведомство федерального канцлера Германии тормозит поставки оружия на Украину. Такое мнение она высказала в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Bayern («Бавария»).



«Самое узкое место, которое замедляет военную помощь Германии [Украине], — это, по какой-то причине, ведомство канцлера», — отметила Штрак-Циммерман. «Этот дом является центром принятия решений. Именно там сходятся нити и [оттуда] отправляются сигналы», — подчеркнула она. В то же время глава комитета Бундестага признала, что обещанные Киеву поставки оружия достигают Украины. Тем не менее правительство ФРГ, по словам Штрак-Циммерман, должно разобраться с ситуацией уже в сентябре и октябре.



