Над освобожденными районами Харьковской области взяла шефство Кубань - пресс-служба ВГА

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Краснодарский край взял шефство над освобожденными районами Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) области.



«Краснодарский край взял шефство над освобожденными районами Харьковской области», — сообщили в пресс-службе.



Под контролем сил РФ и Луганской Народной Республики находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными военно-гражданской администрации области. Как сообщал ранее глава ВГА области Виталий Ганчев, сейчас освобождено 20% территории региона.



