Над освобожденными районами Харьковской области взяла шефство Кубань - пресс-служба ВГА
11:40 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Краснодарский край взял шефство над освобожденными районами Харьковской области», — сообщили в пресс-службе.
Под контролем сил РФ и Луганской Народной Республики находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными военно-гражданской администрации области. Как сообщал ранее глава ВГА области Виталий Ганчев, сейчас освобождено 20% территории региона.
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