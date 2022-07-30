Кластер ВМФ форума «Армия-2022»

11:50

В период с 15 по 21 августа 2022 года во время проведения VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022» в третий раз развернется кластер Военно-Морского Флота. Верховному Главнокомандующему РФ руководству Минобороны России и посетителям форума на площадке будут представлены новинки военно-морской техники направлений развития ВМФ России.

Основная комплексная экспозиция кластера расположится в павильоне «С» в составе стенда Главного командования ВМФ и стендов предприятий, разрабатывающих военную и специальную технику в интересах Военно-Морского Флота. На стенде Главного командования ВМФ свои разработки представят не только молодые учёные, изобретатели и рационализаторы ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», но и кадеты и нахимовцы довузовских образовательных учреждений Военно-Морского Флота.

Из предприятий ОПК своё участие в выставке уже подтвердили такие крупнейшие организации, как Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», Судостроительная Корпорация Ак Барс, Кингисеппский машиностроительный завод, Компания «Кронштадт», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», АО КМП, АО «Новая ЭРА» и другие.

В целях развития военно-морской промышленности ГУМВС МО РФ и АО «Рособоронэкспорт» организована работа по приглашению иностранных делегаций на форум «АРМИЯ-2022». Традиционно форум посетят иностранные военные специалисты различных видов и родов войск. В 2021 году, несмотря на всемирную пандемию, в КВЦ «Патриот» приехали представители 117-ти государств, в том числе 36 делегаций высокого уровня, что полностью подтверждает международный статус Форума.

В рамках работы кластера ВМФ реализуется и научно-деловая программа, которая будет проходить под руководством Главного командования Военно-Морского Флота при непосредственном участии в ее организации ВУНЦ ВМФ «ВМА» и предприятий промышленности. Эксперты смогут обменяются опытом и обсудить актуальные темы индустрии: направления развития и строительства морской пехоты, обеспечение непотопляемости и пожарной безопасности, создание системы искусственного интеллекта поддержки принятия решений при управлении силами ВМФ, развитие водолазной техники и подводных технологий, а также пути повышения эффективности подготовки научных кадров.

В открытые дни работы форума «АРМИЯ-2022» запланировано посещение кластера ВМФ учащимися военно-морских училищ, кадетских корпусов, специализированных школ, и других организаций военно- патриотической и военно-технической направленности, где проходят обучение юноши и девушки, мечтающие о море и желающие избрать профессию военного моряка.

Без сомнения кластер ВМФ будет зрелищным и интересным для всех посетителей форума.