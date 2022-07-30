Тесты на оспу обезьян во Франции будут бесплатными

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции приняли решение сделать бесплатными тесты на оспу обезьян для предотвращения распространения вируса в стране, компенсировав их стоимость обладателям национальной медстраховки. Соответствующий декрет опубликован в субботу в официальном вестнике республики «Журналь офисьель».



«Принимая во внимание, что развитие эпидемии обезьяньей оспы предполагает возможность подтверждения случаев инфекции при отсутствии достаточно выраженной клинической картины, <…> было бы целесообразно, чтобы эти тесты покрывались медицинской страховкой», — говорится в декрете. В нем также подчеркивается, что стоимость проведенного в утвержденном порядке тестирования должна покрываться полностью за счет страховки.



