Папа Римский заявил, что хотел бы посетить Казахстан

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск по возвращении из апостольской поездки в Канаду заявил, что хотел бы посетить Казахстан.



«Я говорил, что хотел бы отправиться на Украину. Посмотрим, как будут обстоять дела. В Казахстан мне также хотелось бы поехать», — сообщил он журналистам на борту самолета, на котором он возвращался из апостольской поездки в Канаду. Слова понтифика передает в субботу агентство АНСА.



14-15 сентября в Казахстане пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хотя официального объявления о папской поездке в Ватикане не было, Франциск ранее подтверждал свое участие.



