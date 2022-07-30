Папа Римский заявил, что хотел бы посетить Казахстан
12:35 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я говорил, что хотел бы отправиться на Украину. Посмотрим, как будут обстоять дела. В Казахстан мне также хотелось бы поехать», — сообщил он журналистам на борту самолета, на котором он возвращался из апостольской поездки в Канаду. Слова понтифика передает в субботу агентство АНСА.
14-15 сентября в Казахстане пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хотя официального объявления о папской поездке в Ватикане не было, Франциск ранее подтверждал свое участие.
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