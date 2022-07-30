В здание иракского парламента вновь прорвались демонстранты - СМИ

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонстранты, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в субботу в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в правительственной «зеленой зоне» в центре Багдада. Как сообщил телеканал «Ас-Сумария», силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих.



Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра с национальными флагами находятся сейчас в холле парламента, охранники не пытаются оказывать им сопротивление. Активисты установили в центре зала портрет имама и скандируют лозунги, осуждающие коррумпированных политиков. Они призывают к роспуску парламента и проведению новых досрочных выборов.



По информации телеканала, действия шиитских активистов сорвали голосование в Совете представителей по кандидатуре нового премьера, которое теперь перенесено на более поздний срок.



