Из-за лесного пожара на юго-востоке Франции прервано движение скоростных поездов
14:10 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Движение поездов прервано на средиземноморской высокоскоростной линии к югу от Валанса в обоих направлениях из-за пожара рядом с путями. Поезда перенаправляются. Ожидаются задержки до 60 минут», — говорится в сообщении компании в «Твиттере» в ответ на вопрос одного из пользователей о причине задержки поезда до Перпиньяна. Другой пользователь, ехавший в Монпелье, также поинтересовался, как ему теперь добраться до этого города, учитывая изменение маршрута, однако пресс-служба предложила ему выяснять подробности у начальника поезда.
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