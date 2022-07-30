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Из-за лесного пожара на юго-востоке Франции прервано движение скоростных поездов

14:10 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лесной пожар на юго-востоке Франции заблокировал движение скоростных поездов TGV (Тэ-жэ-вэ) по средиземноморской линии к югу от коммуны Валанс. Об этом сообщила Национальная компания французских железных дорог (SNCF).

«Движение поездов прервано на средиземноморской высокоскоростной линии к югу от Валанса в обоих направлениях из-за пожара рядом с путями. Поезда перенаправляются. Ожидаются задержки до 60 минут», — говорится в сообщении компании в «Твиттере» в ответ на вопрос одного из пользователей о причине задержки поезда до Перпиньяна. Другой пользователь, ехавший в Монпелье, также поинтересовался, как ему теперь добраться до этого города, учитывая изменение маршрута, однако пресс-служба предложила ему выяснять подробности у начальника поезда.

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