Из-за лесного пожара на юго-востоке Франции прервано движение скоростных поездов

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лесной пожар на юго-востоке Франции заблокировал движение скоростных поездов TGV (Тэ-жэ-вэ) по средиземноморской линии к югу от коммуны Валанс. Об этом сообщила Национальная компания французских железных дорог (SNCF).



«Движение поездов прервано на средиземноморской высокоскоростной линии к югу от Валанса в обоих направлениях из-за пожара рядом с путями. Поезда перенаправляются. Ожидаются задержки до 60 минут», — говорится в сообщении компании в «Твиттере» в ответ на вопрос одного из пользователей о причине задержки поезда до Перпиньяна. Другой пользователь, ехавший в Монпелье, также поинтересовался, как ему теперь добраться до этого города, учитывая изменение маршрута, однако пресс-служба предложила ему выяснять подробности у начальника поезда.



