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НОВОСТИ

В Иране арестован по подозрению в шпионаже шведский подданный - СМИ

14:50 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранская разведка арестовала шведского подданного, который подозревается в шпионской деятельности на территории исламской республики. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Отмечается, что задержанный неоднократно въезжал в Иран в составе групп из других иностранцев, ряд которых находился под наблюдением спецслужб. Последний раз он прибыл в республику несколько месяцев назад и был схвачен при попытке покинуть ее.

По информации ИРИБ, выявить подозреваемого удалось благодаря произведенному ранее аресту другого европейца, который занимался шпионской деятельностью в Иране.

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