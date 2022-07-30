В Иране арестован по подозрению в шпионаже шведский подданный - СМИ

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранская разведка арестовала шведского подданного, который подозревается в шпионской деятельности на территории исламской республики. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация ИРИБ.



Отмечается, что задержанный неоднократно въезжал в Иран в составе групп из других иностранцев, ряд которых находился под наблюдением спецслужб. Последний раз он прибыл в республику несколько месяцев назад и был схвачен при попытке покинуть ее.



По информации ИРИБ, выявить подозреваемого удалось благодаря произведенному ранее аресту другого европейца, который занимался шпионской деятельностью в Иране.



