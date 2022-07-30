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Папа Франциск заявил, что не исключает своей отставки

15:50 30.07.2022 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты настолько активно и не исключил возможности отхода от дел.

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме", - приводит испанская телерадиокомпания РТВЕ его слова, сказанные на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады.

"В моем возрасте и с этим ограничением (у папы римского уже длительное время наблюдается проблема с коленным суставом, из-за чего ему приходится перемещаться в инвалидном кресле) я должен поберечь силы для того, чтобы еще немного послужить церкви, или подумать о возможности отойти в сторону", - сказал он.

Папа подчеркнул, что "ничего необычного не случится, никакой катастрофы не произойдет".

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