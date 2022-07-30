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Соучастниками Украины в атаках на Запорожскую АЭС являются Польша, Британия и США - ВГА

15:55 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, Польша и США являются соучастниками Украины в атаках на Запорожскую АЭС, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ударов военную технику этих стран. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в субботу.

«Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы. Вот эти три государства являются соучастниками преступлений и того, чего пытаются добиться террористы Зеленского по отношению к атомной станции», — сказал Рогов.

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