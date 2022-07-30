Осень рассмотрят законопроект о 13-й пенсии, уверен Миронов
16:20 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Законопроект мы будем рассматривать в осеннюю сессию, он уже внесен», — сказал Миронов.
Отвечая на вопрос о том, за счет чего можно провести такую выплату, он указал на профицит федерального бюджета. «Давайте мы вспомним, что сейчас у нас 1,5 трлн профицит бюджета, а [министр финансов Антон] Силуанов ничего умнее не знает, кроме как класть их в кубышку», — добавил политик.
«Деньги есть, дело в политической воле. Наши пенсионеры, и работающие, и не работающие заслужили 13-ю пенсию, работающие пенсионеры заслужили индексацию пенсий. Будем этого добиваться», — резюмировал Миронов.
НОВОСТИ
- 15:55 30.07.2022
- Соучастниками Украины в атаках на Запорожскую АЭС являются Польша, Британия и США - ВГА
- 15:50 30.07.2022
- Папа Франциск заявил, что не исключает своей отставки
- 14:50 30.07.2022
- В Иране арестован по подозрению в шпионаже шведский подданный - СМИ
- 14:10 30.07.2022
- Из-за лесного пожара на юго-востоке Франции прервано движение скоростных поездов
- 13:50 30.07.2022
- В здание иракского парламента вновь прорвались демонстранты - СМИ
- 12:35 30.07.2022
- Папа Римский заявил, что хотел бы посетить Казахстан
- 12:25 30.07.2022
- Тесты на оспу обезьян во Франции будут бесплатными
- 11:50 30.07.2022
- Кластер ВМФ форума «Армия-2022»
- 11:40 30.07.2022
- Над освобожденными районами Харьковской области взяла шефство Кубань - пресс-служба ВГА
- 10:35 30.07.2022
- Ведомство канцлера тормозит поставки оружия на Украину - Глава комитета Бундестага
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать