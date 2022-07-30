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Осень рассмотрят законопроект о 13-й пенсии, уверен Миронов

16:20 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в субботу в беседе с ТАСС выразил уверенность в том, что законопроект о выплате 13-й пенсии будет рассмотрен Госдумой осенью, для его реализации можно использовать профицит бюджета.

«Законопроект мы будем рассматривать в осеннюю сессию, он уже внесен», — сказал Миронов.

Отвечая на вопрос о том, за счет чего можно провести такую выплату, он указал на профицит федерального бюджета. «Давайте мы вспомним, что сейчас у нас 1,5 трлн профицит бюджета, а [министр финансов Антон] Силуанов ничего умнее не знает, кроме как класть их в кубышку», — добавил политик.

«Деньги есть, дело в политической воле. Наши пенсионеры, и работающие, и не работающие заслужили 13-ю пенсию, работающие пенсионеры заслужили индексацию пенсий. Будем этого добиваться», — резюмировал Миронов.

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