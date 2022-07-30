Из-за наводнения в Китае эвакуированы около 70 тыс. человек
17:10 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным агентства, прямой экономический ущерб, нанесенный стихийным бедствием, составил порядка 12,7 млн юаней (около 1,9 млн долларов). Пострадали более 1,6 тыс. га посевных площадей.
Как уточнила региональная служба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, ливни были настолько сильными, что многие резервуары оказались переполнены. Правительство мобилизовало людские ресурсы и технику для ликвидации последствий затопления.
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