В Херсонской области хотят создать общественную палату

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области намерены создать общественную палату для поддержки инициатив населения, решение об этом принято на форуме «Мы вместе с Россией», который прошел в Херсоне в субботу. Об этом сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации Херсонской области.



«Форум „Мы вместе с Россией“ был организован Общественным советом г. Херсона и собрал все наиболее активные общественные силы города и области. Практическим итогом форума стало решение о создании Общественной палаты Херсонской области — системной площадки гражданского общества, которая объединит все активные гражданские силы и инициативы. В ее состав войдут члены Общественного совета Херсонской области, а также другие активные граждане, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций, готовые работать на благо Херсонской области», — говорится в сообщении.



