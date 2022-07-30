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НОВОСТИ

В Херсонской области хотят создать общественную палату

17:20 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области намерены создать общественную палату для поддержки инициатив населения, решение об этом принято на форуме «Мы вместе с Россией», который прошел в Херсоне в субботу. Об этом сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Форум „Мы вместе с Россией“ был организован Общественным советом г. Херсона и собрал все наиболее активные общественные силы города и области. Практическим итогом форума стало решение о создании Общественной палаты Херсонской области — системной площадки гражданского общества, которая объединит все активные гражданские силы и инициативы. В ее состав войдут члены Общественного совета Херсонской области, а также другие активные граждане, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций, готовые работать на благо Херсонской области», — говорится в сообщении.

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