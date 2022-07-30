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При остановке поставок газа из РФ, инфляция в ФРГ может превысить 10%

18:20 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава крупнейшего финансового института Германии — Deutsche Bank («Дойче банк») — Кристиан Зевинг предупредил, что в случае прекращения поставок газа из России инфляция в ФРГ к концу текущего года инфляция может превысить 10%. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в субботу интервью газете «Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг».

«Если российский газ продолжит поступать [в ФРГ], к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около 8%. Однако инфляция была бы выше, если бы газ перестал поступать. Тогда возможны 10% и больше», — отметил Зевинг. При этом он добавил, что «при правильном повышении процентной ставки и верной политике все еще есть шанс снизить это значение до 5-6% в следующем году, а затем снова приблизиться к фактическому целевому показателю в 2% в 2024 году».

«Но на это потребуется время, поэтому не стоит подавать людям ложные иллюзии», — подчеркнул глава «Дойче банка». В то же время он указал, что прекращение поставок газа из России «оказало бы значительное влияние на экономический рост ФРГ». «В таком случае Германия определенно скатится в рецессию», — предупредил Зевинг, уточнив, что тем не менее «сейчас было бы неправильно сеять страх и ужас».

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