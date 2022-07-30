Проект об упрощении трудоустройства для подростков внесут в Госдуму осенью

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и член комитета Михаил Киселев в осеннюю сессию внесут законопроект об упрощении трудоустройства для подростков.



«Обещал рассказать вам подробнее про инициативы комитета, которые мы прорабатываем с правительством. Одна из них касается совершенствования трудоустройства подростков. Предложения мы готовили вместе с [членом думского комитета по молодежной политике] Михаилом Киселевым, этой осенью внесем законопроектом. Уверен, что примем», — написал Метелев в своем телеграм-канале в субботу.



Как отметил Метелев, «работа в школьном возрасте — это еще и мощнейшая профориентация, первые деньги и ответственность». Между тем трудоустроить школьника на подработку сегодня долго и сложно.



