Проект об упрощении трудоустройства для подростков внесут в Госдуму осенью
18:30 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обещал рассказать вам подробнее про инициативы комитета, которые мы прорабатываем с правительством. Одна из них касается совершенствования трудоустройства подростков. Предложения мы готовили вместе с [членом думского комитета по молодежной политике] Михаилом Киселевым, этой осенью внесем законопроектом. Уверен, что примем», — написал Метелев в своем телеграм-канале в субботу.
Как отметил Метелев, «работа в школьном возрасте — это еще и мощнейшая профориентация, первые деньги и ответственность». Между тем трудоустроить школьника на подработку сегодня долго и сложно.
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