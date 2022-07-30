В Испании скончались два пациента заразившихся оспой обезьян
20:00 30.07.2022 Источник: Интерфакс
Речь идет о первых подтвержденных случаях смертей вследствие заражения оспой обезьян в Европе. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки, и об одном - в Бразилии.
Согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора Испании на 29 июля, в стране выявлено 4298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы.
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