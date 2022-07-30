В Испании скончались два пациента заразившихся оспой обезьян

20:00 Источник: Интерфакс

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что по состоянию на субботу на территории страны зафиксировано уже два летальных исхода среди пациентов, заразившихся оспой обезьян. Информация о первом скончавшемся опубликована накануне.



Речь идет о первых подтвержденных случаях смертей вследствие заражения оспой обезьян в Европе. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки, и об одном - в Бразилии.



Согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора Испании на 29 июля, в стране выявлено 4298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы.



