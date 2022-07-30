В РФ вернулись семь женщин с задержанных на Украине российских судов

20:10 Источник: Интерфакс

Семь женщин из числа экипажей российских гражданских судов, удерживаемых на Украине, вернулись в Россию, сообщила в субботу уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



"Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193" (...) Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное. На сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.



По словам омбудсмена, трое из остающихся в украинском Измаиле россиян тяжело заболели. "Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой", - говорится в сообщении Москальковой.



