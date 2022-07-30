Андрей Воробьев поздравил с днем рождения приемных детей из Донбасса

20:30

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на фестивале «Гуляй-город» встретился с приемной семьей из г. о. Домодедово. В апреле супруги Галина и Александр приняли 3 детей из Донецка - Настю, Дашу и Стаса. Девочки были разлучены с братом на протяжении 3 лет, так как их распределили по разным детским домам. И вот, в Подмосковье они снова смогли воссоединиться.

«Мы с вами вместе встречали детей, когда они только приехали на поезде в Апрелевку, помню, какое это было волнительное событие. Очень приятно вас снова видеть. Рад, что у вас все хорошо. Хочу поздравить Дашу и Стаса с днем рождения, подарить подарки, - сказал Андрей Воробьёв. - Хочу, чтобы вы, ребята, всегда поддерживали друг друга, уделяли внимание своим сёстрам и братьям, маму и папу любили. Ну, и чтобы сбывались все ваши мечты».

Даше и Стасу сегодня исполнилось по 9 лет. Как рассказала Галина, дети очень скучали в разлуке, ведь у них особая связь - они близнецы. Даша сама попросила, чтобы братика тоже взяли в семью. Стас прочитал губернатору стихотворение про свою родину – Донбасс. Их старшая сестра Настя также вчера отметила день рождения, 12-летие. Девочка сейчас в детском оздоровительном лагере.

Все дети получили гражданство РФ, они уже записаны в школы, кружки и секции: Стас - на футбол, Даша – на карате и музыку, Настя - тоже на карате. Кроме того, ребята посещают бассейн».

«На фестивале нам очень понравилось, мы и на мастер-класс сходили, и посмотрели бой на шпагах. Думали, что только мальчикам будет интересно, но оказалось, что и девочкам тоже, - рассказала Галина. - Мы хотели бы поблагодарить губернатора за внимание, за возможность приема детей из Донбасса подмосковными семьями. Московская область - такая благодатная среда, которая может дать ребятишкам очень многое. Мы с первого дня чувствуем поддержку. Дети уже прошли и медицинское обследование, в котором очень нуждались, и устроились в кружки».

У Людмилы и Александра ещё четверо приемных детей - 16-летняя Динара, 10-летняя Надя, 22-летняя Даша, а также Евгений, который сейчас служит в армии. Кроме того, супруги воспитали двух родных детей - Владимиру 24 года, а Алине 19 лет.