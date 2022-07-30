Андрей Воробьев поздравил с днем рождения приемных детей из Донбасса
20:30 30.07.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Мы с вами вместе встречали детей, когда они только приехали на поезде в Апрелевку, помню, какое это было волнительное событие. Очень приятно вас снова видеть. Рад, что у вас все хорошо. Хочу поздравить Дашу и Стаса с днем рождения, подарить подарки, - сказал Андрей Воробьёв. - Хочу, чтобы вы, ребята, всегда поддерживали друг друга, уделяли внимание своим сёстрам и братьям, маму и папу любили. Ну, и чтобы сбывались все ваши мечты».
Даше и Стасу сегодня исполнилось по 9 лет. Как рассказала Галина, дети очень скучали в разлуке, ведь у них особая связь - они близнецы. Даша сама попросила, чтобы братика тоже взяли в семью. Стас прочитал губернатору стихотворение про свою родину – Донбасс. Их старшая сестра Настя также вчера отметила день рождения, 12-летие. Девочка сейчас в детском оздоровительном лагере.
Все дети получили гражданство РФ, они уже записаны в школы, кружки и секции: Стас - на футбол, Даша – на карате и музыку, Настя - тоже на карате. Кроме того, ребята посещают бассейн».
«На фестивале нам очень понравилось, мы и на мастер-класс сходили, и посмотрели бой на шпагах. Думали, что только мальчикам будет интересно, но оказалось, что и девочкам тоже, - рассказала Галина. - Мы хотели бы поблагодарить губернатора за внимание, за возможность приема детей из Донбасса подмосковными семьями. Московская область - такая благодатная среда, которая может дать ребятишкам очень многое. Мы с первого дня чувствуем поддержку. Дети уже прошли и медицинское обследование, в котором очень нуждались, и устроились в кружки».
У Людмилы и Александра ещё четверо приемных детей - 16-летняя Динара, 10-летняя Надя, 22-летняя Даша, а также Евгений, который сейчас служит в армии. Кроме того, супруги воспитали двух родных детей - Владимиру 24 года, а Алине 19 лет.
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