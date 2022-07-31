В Москве в ночь на понедельник может похолодать до +11С

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.