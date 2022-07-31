Вывоз украинского зерна по Черному морю может начаться 1 августа

12:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил в воскресенье, что вывоз зерна с Украины может быт начат 1 августа.

«Первое судно с зерном может выйти из порта Украины в понедельник утром», — приводит слова Калына телеканал Эн-ти-ви.