Путин: Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России
14:50 31.07.2022 Источник: Интерфакс
Выступая в воскресенье на Главном военном морском параде, Путин сообщил о подписании указа об утверждении новой Морской доктрины России. "Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, балтийские и курильские проливы", - заявил Путин. Он добавил: "Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами".
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