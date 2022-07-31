Путин: Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России

14:50 Источник: Интерфакс

В новой Морской доктрине РФ открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Чёрном море, заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что их защита будет твердо обеспечиваться всеми средствами.

Выступая в воскресенье на Главном военном морском параде, Путин сообщил о подписании указа об утверждении новой Морской доктрины России. "Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, балтийские и курильские проливы", - заявил Путин. Он добавил: "Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами".