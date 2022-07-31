Новый тест Байдена на COVID-19 сотавил президента США в самоизоляции
19:55 31.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент продолжает чувствовать себя хорошо», — подчеркнул доктор. «Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 оказался положительным, что неудивительно», — сообщил О’Коннор.
«Президент продолжит соблюдать жесткие меры изоляции, о которых ранее было объявлено», — добавил врач.
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