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Новый тест Байдена на COVID-19 сотавил президента США в самоизоляции

19:55 31.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый тест президента США Джо Байдена на коронавирус в воскресенье утром вновь показал положительный результат, американский лидер продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции, однако чувствует себя хорошо. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача президента Кевина О’Коннора.

«Президент продолжает чувствовать себя хорошо», — подчеркнул доктор. «Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 оказался положительным, что неудивительно», — сообщил О’Коннор.

«Президент продолжит соблюдать жесткие меры изоляции, о которых ранее было объявлено», — добавил врач.

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