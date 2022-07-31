Косовские сербы вышли на акции протеста

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербы из северной части Косова и Метохии проводят в воскресенье акции протеста на основных магистралях края в связи с решением Приштины о запрете сербских номерных знаков и документов. Об этом сообщил сербский телеканал РТС.

По его данным, люди полностью блокировали движение транспорта на дорогах возле Косовска-Митровицы, Яриня и Зубин-Потока. Протестующие, не согласные с решением властей непризнанного Косова, скандируют «Не сдаваться».

Ранее в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии для сербов максимально усложнилась. Он предупредил о планах Приштины объявить с понедельника недействительными сербские документы.