Косовские сербы вышли на акции протеста
21:50 31.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, люди полностью блокировали движение транспорта на дорогах возле Косовска-Митровицы, Яриня и Зубин-Потока. Протестующие, не согласные с решением властей непризнанного Косова, скандируют «Не сдаваться».
Ранее в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии для сербов максимально усложнилась. Он предупредил о планах Приштины объявить с понедельника недействительными сербские документы.
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