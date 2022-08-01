Премьер Сербии заявил, что Курти довел ситуацию в Косове до эскалации

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти постоянными провокациями довел ситуацию в Косове и Метохии (КиМ) до эскалации. Такое заявление сделала в воскресенье агентству Танюг премьер-министр Сербии Ана Брнабич.



«Курти — человек, единственной политикой которого являются постоянное насилие и провокации. Курти тот, кто довел до этой ситуации лишением права голоса сербов, запретом проведения выборов на территории КиМ, несоблюдением Брюссельских соглашений и открытым признанием, что Приштина никогда не будет выполнять Брюссельские соглашения, а также заведомо неправильным и выборочным толкованием старых соглашений», — заявила Брнабич.



Премьер подчеркнула, что власти Сербии всегда настаивали на мирном решении всех вопросов и соблюдении международного права.



