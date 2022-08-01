В клинические рекомендации по лечению рака легкого внесут отказ от курения

07:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые доказали, что продолжительность жизни пациента с установленным диагнозом «рак легкого» после отказа от курения увеличивается в среднем на 2,5-3 года. Ввиду получения таких данных отказ от курения было решено внести в клинические рекомендации по лечению данного заболевания, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России.



«В результате исследования, проведенного учеными НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, в российских клинических рекомендациях появится отказ от курения. В ходе исследования было доказано, что у пациентов, бросивших курить уже после установления диагноза „рак легкого“, достоверно лучше отдаленные результаты лечения. Продолжительность жизни таких больных увеличивается в среднем на 2,5-3 года», — говорится в сообщении.



