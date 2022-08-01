В клинические рекомендации по лечению рака легкого внесут отказ от курения
07:25 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В результате исследования, проведенного учеными НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, в российских клинических рекомендациях появится отказ от курения. В ходе исследования было доказано, что у пациентов, бросивших курить уже после установления диагноза „рак легкого“, достоверно лучше отдаленные результаты лечения. Продолжительность жизни таких больных увеличивается в среднем на 2,5-3 года», — говорится в сообщении.
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