В РФ нет предпосылок для деноминации - зампред ЦБ
08:20 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать», — подчеркнул Белов, отметив, что это не стоит даже обсуждать.
По его словам, проводимая ЦБ модернизация банкнот преследует другие цели, среди которых прежде всего стремление сделать купюры более качественными и долговечными.
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