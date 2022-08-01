В РФ нет предпосылок для деноминации - зампред ЦБ

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Банка России Сергей Белов заверил, что не стоит обсуждать тему проведения деноминации в России, предпосылок для этого нет. Об этом он заявил в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.



«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать», — подчеркнул Белов, отметив, что это не стоит даже обсуждать.



По его словам, проводимая ЦБ модернизация банкнот преследует другие цели, среди которых прежде всего стремление сделать купюры более качественными и долговечными.



