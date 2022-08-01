Косово отложило запрет на сербские документы под давлением дипломатов и протестующих

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти непризнанного Косова второй раз за 10 месяцев были вынуждены уступить этническому меньшинству, проживающему в крае, в вопросе запрета на сербские автомобильные номера и личные документы. Заявление об отсрочке применения собственного указа правительство самопровозглашенной республики опубликовало в ночь на понедельник.

Предыдущая попытка Приштины запретить въезд на машинах с сербскими номерными знаками обернулась серьезным обострением конфликта. 20 сентября 2021 года сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли контрольно-пропускные пункты «Ярине» и «Брняк». Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в 5 евро. В ответ сербы заблокировали КПП и организовали массовые акции протеста. Через 10 дней Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации ситуации в Северном Косове, договорившись создать рабочую группу для долгосрочного решения проблемы номеров транспортных средств, которые принадлежат жителям этого региона, населенного преимущественно сербами.

Однако Приштина, блокирующая любой переговорный процесс с Белградом, отказалась обсуждать упомянутую тему. Более того, 29 июня 2022 года кабинет Альбина Курти принял два акта, которые на этот раз касались не только автомобильных номеров, но и личных документов сербов, выданных Белградом. В начале июля президент Сербии Александар Вучич предостерег, что инициатива Приштины может иметь опасные последствия. Он призвал международное сообщество подключиться к решению вопроса, однако не был услышан западными кураторами косоваров.