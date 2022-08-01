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Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева

09:20 01.08.2022 Источник: Интерфакс

Уссурийский районный суд Приморского края продлил лечение якутского шамана Александра Габышева, сообщил его защитник Алексей Прянишников.

"Судья Дмитрий Бабушкин продлил лечение якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске", - написал Прянишников в понедельник в своем телеграм-канале.

Защитник сообщил "Интерфаксу", что в постановлениях судов сроки (о продлении лечения - ИФ) не устанавливаются. "По закону освидетельствование, а, соответственно, и суд о продлении - раз в полгода", - уточнил он.

Как сообщалось, в марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер.

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