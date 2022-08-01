Самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки — СМИ
09:32 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки. Об этом в понедельник пишет издание «Глобал таймс».
Оно отмечает, что «по-прежнему возможно то, что Пелоси захочет сделать рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться в аэропорту Тайваня под предлогом такой чрезвычайной ситуации, как техническая неисправность или дозаправка», в связи с чем «китайские военные патрули, радары, а также участвующие в учениях силы должны находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни».
При этом издание пишет, что «если с самолетом Пелоси действительно возникнут проблемы во время ее полета возле Китая, то Народно-освободительная армия Китая обеспечит защиту и позволит ей совершить посадку в аэропорту города Саньша провинции Хайнань в Южно-Китайском море или в других воздушных гаванях материкового Китая, которые смогут предоставить профессиональные услуги и помощь при условии, что самолет спикера будет держаться подальше от китайского Тайваня».
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