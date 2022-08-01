0
0
163
НОВОСТИ

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы — «Си-эн-эн тюрк»

09:05 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое судно, груженое зерновыми, в понедельник утром из вышло из порта Одессы, сообщила телекомпания «Си-эн-эн тюрк». Минобороны Турции пока не подтвердило эту информацию.

Ранее военное ведомство Турции со ссылкой на стамбульский Совместный координационный центр (СКЦ) сообщило, что первым судном, которое выйдет с Украины, станет сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Его выход планировался на 08:30 по местному времени (совпадает с московским — прим. ТАСС).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 01.08.2022
Индийские дайверы сыграли в шахматы на дне океана в честь Всемирной шахматной олимпиады
0
20
10:05 01.08.2022
Российские суды начали отменять решения о выдворении украинцев
0
62
10:00 01.08.2022
Президент Алжира заявил о заинтересованности в присоединении к БРИКС
0
59
09:32 01.08.2022
Самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки — СМИ
0
138
09:20 01.08.2022
Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева
0
152
09:00 01.08.2022
Косово отложило запрет на сербские документы под давлением дипломатов и протестующих
0
157
08:20 01.08.2022
В РФ нет предпосылок для деноминации - зампред ЦБ
0
205
08:10 01.08.2022
Премьер Сербии заявил, что Курти довел ситуацию в Косове до эскалации
0
217
07:30 01.08.2022
В некоторых регионах РФ прогнозируется аномальное тепло - Гидрометцентр
0
285
07:25 01.08.2022
В клинические рекомендации по лечению рака легкого внесут отказ от курения
0
268

Возврат к списку