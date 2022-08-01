Первое судно с зерном покинуло порт Одессы — «Си-эн-эн тюрк»
09:05 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первое судно, груженое зерновыми, в понедельник утром из вышло из порта Одессы, сообщила телекомпания «Си-эн-эн тюрк». Минобороны Турции пока не подтвердило эту информацию.
Ранее военное ведомство Турции со ссылкой на стамбульский Совместный координационный центр (СКЦ) сообщило, что первым судном, которое выйдет с Украины, станет сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Его выход планировался на 08:30 по местному времени (совпадает с московским — прим. ТАСС).
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