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НОВОСТИ

Российские суды начали отменять решения о выдворении украинцев

10:05 01.08.2022 Источник: Коммерсант.ru

Российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из РФ «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения». Речь идет о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) — в основном по причине нарушения миграционного законодательства. После начала «военной операции» их высылка на территорию Украины стала физически невозможна, и более сотни человек застряли в ЦВСИГ.

Эксперты Московской Хельсинкской группы рассказали “Ъ”, что суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге.

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