Российские суды начали отменять решения о выдворении украинцев
10:05 01.08.2022 Источник: Коммерсант.ru
Эксперты Московской Хельсинкской группы рассказали “Ъ”, что суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге.
НОВОСТИ
- 10:20 01.08.2022
- Индийские дайверы сыграли в шахматы на дне океана в честь Всемирной шахматной олимпиады
- 10:00 01.08.2022
- Президент Алжира заявил о заинтересованности в присоединении к БРИКС
- 09:32 01.08.2022
- Самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки — СМИ
- 09:20 01.08.2022
- Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева
- 09:05 01.08.2022
- Первое судно с зерном покинуло порт Одессы — «Си-эн-эн тюрк»
- 09:00 01.08.2022
- Косово отложило запрет на сербские документы под давлением дипломатов и протестующих
- 08:20 01.08.2022
- В РФ нет предпосылок для деноминации - зампред ЦБ
- 08:10 01.08.2022
- Премьер Сербии заявил, что Курти довел ситуацию в Косове до эскалации
- 07:30 01.08.2022
- В некоторых регионах РФ прогнозируется аномальное тепло - Гидрометцентр
- 07:25 01.08.2022
- В клинические рекомендации по лечению рака легкого внесут отказ от курения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать