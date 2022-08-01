Украинские военные подтвердили выход из Одессы первого судна с зерном

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление стратегических коммуникаций ВС Украины подтвердило, что первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы.

«В понедельник, 1 августа, утром первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. Им стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который должен перевезти зерно в Ливан», — цитирует его сообщение украинское издание «Апостроф».