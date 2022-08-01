Посол Украины утверждает, что РФ должна вернуть треть зарубежного имущества СССР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — цитирует Пристайко в воскресенье украинское издание «Лига.нет».

Пристайко признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет РФ. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.

В 1993 году РФ взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза с тем, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин, Москва все долги погасила, а Киев до сих пор не выполнил обязательство по передаче РФ своих зарубежных активов.

Пристайко возглавлял МИД Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020. С 4 марта по 4 июня 2020 года занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.