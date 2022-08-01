Импорт крепких напитков в РФ упал на 35% - СМИ

11:20 Источник: Коммерсант.ru

Пессимистичные прогнозы участников алкогольного рынка о резком падении импорта из-за кризиса в связи с военной операцией РФ на Украине оправдываются. По итогам первого полугодия ввоз всех крепких напитков в РФ сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л. Основная причина — санкции и отказ от поставок крупнейших производителей.

По итогам первой половины 2022 года импорт крепких алкогольных напитков в Россию сократился на 34,4%, до 32,65 млн л год к году, следует из данных, представленных “Ъ” участниками рынка. Официальная статистика внешней торговли не публикуется с весны.

Заметнее всего, по данным участников рынка, в первой половине года снизился импорт виски — 48,4%, до 11,8 млн л год к году. Ввоз коньяка и бренди сократился на 11,3%, до 9,02 млн л, ликеров — на 36,6%, до 2,25 млн л, джина — на 26,6%, до 874,05 тыс. л, водки — на 41,7%, до 965,5 тыс. л. Импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и других категорий снизился на 34,5%, до 4,83 млн л. Почти не изменились поставки рома, сократившись всего на 1,8%, до 2,89 млн л год к году.