Засуха на треть снизит урожай пшеницы в Молдавии — глава Минсельхоза

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай пшеницы в Молдавии будет на треть меньше по сравнению с прошлым годом из-за сильнейшей за последние десять лет засухи. С таким прогнозом выступил в понедельник министр сельского хозяйства республики Владимир Боля.

«Исходя из прогнозов, мы ожидаем собрать около 700-800 тысяч тонн пшеницы, это на треть меньше прошлогоднего. Однако этого более чем достаточно для обеспечения продовольственной безопасности страны. Внутреннее потребление пшеницы составляет у нас 330 тысяч тонн, еще 150 тысяч тонн приходится на фуражную пшеницу», — сказал министр в эфире телеканала «Журнал ТВ». По его словам, молдавские фермеры пока не торопятся экспортировать пшеницу в ожидании более высоких цен.

«Они почти не экспортируют пшеницу из-за низких цен, которые сложились на рынке. Украина начала экспортировать пшеницу, она отгружает ее и в Румынию, поэтому молдавские фермеры в основном решили попридержать пшеницу. Ждут другой цены», — пояснил министр. По его словам, снижение цены на пшеницу связано и с высоким урожаем у главных мировых экспортеров — России, Канады и США.

Гидрометеорологическая служба Молдавии 31 мая объявила желтый уровень опасности из-за отсутствия осадков и большого риска возгорания сельхозугодий. Метеорологи предупредили, что сильнейшая за десятилетие засуха на большей части республики ухудшит состояние сельскохозяйственных культур.