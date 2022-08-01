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Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну — Нарышкин

12:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин указал на важность извлечения должных уроков из исторического опыта России в условиях, когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну.

«Я уверен, что опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать важнейший исторический вывод, который состоит в том, что российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью — победой, победой над врагом. Так было во все времена. Сегодня, когда тоталитарно-либеральный Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну, очень важно, чтобы мы смогли извлечь должные уроки из колоссального исторического опыта России», — сказал Нарышкин журналистам в понедельник после церемонии возложения венка к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов» в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны в Москве.

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