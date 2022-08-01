Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну — Нарышкин
12:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин указал на важность извлечения должных уроков из исторического опыта России в условиях, когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну.
«Я уверен, что опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать важнейший исторический вывод, который состоит в том, что российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью — победой, победой над врагом. Так было во все времена. Сегодня, когда тоталитарно-либеральный Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну, очень важно, чтобы мы смогли извлечь должные уроки из колоссального исторического опыта России», — сказал Нарышкин журналистам в понедельник после церемонии возложения венка к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов» в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны в Москве.
Новости
- 13:28 01.08.2022
- Папа Франциск в сентябре собирается в Казахстан
- 13:20 01.08.2022
- РФ абсолютно поддерживает Сербию в ситуации вокруг Косова — Песков
- 13:05 01.08.2022
- ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS ударом по заводу в Харькове
- 13:00 01.08.2022
- ВС РФ уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области — МО РФ
- 12:32 01.08.2022
- В РФ создают Главное управление Севморпути для организации движения по маршруту — Мишустин
- 12:20 01.08.2022
- Лондон решил передать Киеву несколько военных кораблей — посол Украины в Британии
- 12:05 01.08.2022
- Иран не участвует в инициативах, обостряющих военные действия на Украине — МИД
- 11:32 01.08.2022
- Засуха на треть снизит урожай пшеницы в Молдавии — глава Минсельхоза
- 11:20 01.08.2022
- Импорт крепких напитков в РФ упал на 35% - СМИ
- 11:05 01.08.2022
- Посол Украины утверждает, что РФ должна вернуть треть зарубежного имущества СССР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать