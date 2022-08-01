Иран не участвует в инициативах, обостряющих военные действия на Украине — МИД

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не поддерживает ни одну из сторон в конфликте на Украине и не будет участвовать в инициативах, обостряющих военные действия. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Канани Чафи.

«Иран не поддерживает и не будет поддерживать ни одну из сторон против другой, — сказал он. — Мы не будем принимать участие ни в одной инициативе, которая обостряет военные действия [на Украине]».