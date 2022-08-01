Лондон решил передать Киеву несколько военных кораблей — посол Украины в Британии
12:20 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передает в понедельник украинское издание «Новое время».
По словам дипломата, «таких кораблей будет несколько». На одном из них уже проходят обучение украинские военные, которые «управляют кораблем и оружием».
Пристайко добавил, что Украине сейчас нужны противоминные корабли. «Два — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-морских сил Ее Величества», — цитирует издание дипломата. Он также отметил, что эти корабли будут модернизированы, на них установят оборудование, необходимое Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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